Kostas Sloukas ülkesine döndü

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın koronavirüs şüphesiyle bazı oyuncularını hastaneye sevk ettiği açıklamasının ardından yıldız oyunculardan Kostas Sloukas'ın, Türkiye'den ayrılarak Selanik'e gittiği bildirildi.
Yıldız basketbolcunun, buradaki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Doktorların tavsiyelerini dinlediğine de vurgu yapıldı.
''KARANTİNA İÇİN SERBEST''
Öte yandan Sloukas, kişisel sosyal medya hesabından ellerinin eldivenli olduğu bir görseli paylaşarak, ''Sonunda karantina evi için serbest'' ifadelerini yazdı.