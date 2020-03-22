Ensonhaber.com'a dön

Kostas Sloukas ülkesine döndü

Fenebahçe'de forma giyen basketbolcu Sloukas, takım arkadaşlarında koronavirüse rastlanması üzerine ülkesine döndü. Sloukas'ın, Selanik'te kendisini karantinaya aldığı da belirtildi.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın koronavirüs şüphesiyle bazı oyuncularını hastaneye sevk ettiği açıklamasının ardından yıldız oyunculardan Kostas Sloukas'ın, Türkiye'den ayrılarak Selanik'e gittiği bildirildi.

Yıldız basketbolcunun, buradaki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Doktorların tavsiyelerini dinlediğine de vurgu yapıldı.

''KARANTİNA İÇİN SERBEST''

Öte yandan Sloukas, kişisel sosyal medya hesabından ellerinin eldivenli olduğu bir görseli paylaşarak, ''Sonunda karantina evi için serbest'' ifadelerini yazdı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM