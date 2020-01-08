Kovacevic silahla vuruldu

Nihat Kahveci ile birlikte iyi bir ikili olan eski Sırp golcü Darko Kovacevic, zor günler geçiriyor.

46 yaşındaki futbol adamı, başkent Atina'da kimliği henüz bilinmeyen biri ya da birileri tarafından silahla vuruldu.

Hayati tehlikesi bulunmayan Kovacevic'in, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Kariyerinde Lazio, Juventus ve Real Sociedad'ta oynayan Sırp futbolcu, en çok Real Sociedad dönemleriyle hatırlanıyor.

Pivot forvet tarzının önemli temsilcilerinden olan Kovacevic, La Liga'da Nihat Kahveci'yle beraber fırtınalar estirmiş ve Sociedad'ın şampiyonluğa yaklaştığı sezona damga vurmuştu.

2009 yılında Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Kovacevic, futbolu burada bırakmıştı. Emekli olduktan sonra Sırbistan Milli Takımı'nda görev alan futbol adamı, sportif direktörlük yapıyordu.