Kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevlerinden alınan Aykut Kocaman'ın antrenör ekibi, Ali Koç ile 4 saat süren bir toplantı yapmış ve bu toplantıda olayların Ali Koç'a yanlış aktarıldığını iddia etmişlerdi.

Toplantı sonrasında bazı şeylerin hala çözülmediği ve bu antrenörlerin mahkemeye gitmeye karar verdiği öğrenildi.

AÇIKLAMA İÇİN DOĞRU ZAMAN BEKLENİYOR

Yaşanan olaylarla ilgili olarak hem görevlerine son verilen antrenörler hem de zan altında kalan Aykut Kocaman önümüzdeki haftalarda açıklama yapmaya hazırlanıyor ancak doğru zamanı bekliyorlar.

Fenerbahçe son dönemde kötü sonuçlar aldığı için bu açıklamalarla takıma zarar vermek istemeyen Aykut Kocaman ve ekibi doğru zamanı bekliyor.

Ayrıca görevlerine son verilen antrenörler, hukuki haklarından vazgeçmiş değiller. Antrenörler bu haklarını mahkemeye taşıyacaklar.

NELER YAŞANMIŞTI?

Koç'un, "Soyunma odasına halı getirmişler. Üç antrenör Beşiktaş ve Spartak Trnava maçları öncesi, 'Yenileceğiz ve Cocu’yu bu halıya cenaze diye saracağız' demiş ve bunu da futbolcular duymuş" şeklindeki açıklamaları hakkında konuşan antrenörler, "O halı Aatıf'ın seccadesiydi. Oraya getirilmedi, zaten oradaydı. Eğer bu maçlarda puan kaybedersek hepimizi bu halıya sararlar. Biz yetmeyiz Cocu'yu da sararlar, şeklinde gerginlikten kendi aramızda yapılmış espriydi" demişti.