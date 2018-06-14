Kral adım adım Los Angeles'a

Finalde Golden State Warriors'a 4-0 kaybettikleri seriden sonra Clevaland Cavaliers ve LeBron James'in bir numaralı gündem maddesi "Kral" lakaplı oyuncunun geleceği.

Öyle ki, sezonun tamamlanmasından sonra temmuz ayında serbest oyuncu statüsü kazanacak olacak olan James'in bir sonraki takımının kim olacağı merak konusu. Şu anki takımı Cleveland ile yeni sözleşme ihtimali de olan James için seçenekler çok. ABD basını 10'a yakın takım ismini telaffuz edip, yıldız oyuncu için çeşitli gelecek planı iddiaları ortaya atarken, öne çıkan en önemli aday Los Angeles Lakers.

EN BÜYÜK FAVORİ LAKERS

Tam iki adet maksimum oyuncu kontratı imzalatabilecek maaş bütçesine sahip olması sebebi ile yazın yapacağı hamleleri merak konusu olan Los Angeles, Cleveland'da özellikle Kyrie Irving'in ayrılışının ardından ona yardımcı olacak destek gücü bulamamasından hayli şikayetçi olan 33 yaşındaki oyuncuyu bu avantajıyla ikna etmeya çalışacak.

Los Angeles'ın tek avantajı James'in yanına bir süperstar daha ekleyip şampiyonluk yolunda iddiası olan bir takım yaratmak değil. Her röportajında geleceği hakkında vereceği kararda eşinin ve çocuklarının durumunun da çok etkili olacağını belirten All-Star oyuncu, Cleveland dışında Los Angeles'ta da bir ev sahibi ve ailesiyle bu şehirde yaşamaya alışkın. Hatta ABD basınındaki iddialara göre James, çocuklarına okul bakmak için bugünlerde Batı kıyısında.

Ohio doğumlu oyuncu normal sezonda 82 maçta 27.5 sayı 8.6 ribaund ve 9.1 asist, playofflarda ise 41.9 dakika ortalama süre ile 22 maçta 34.0 sayı 9.1 ribaund ve 9.0 asist ortalamaları yakalamayı başardı.