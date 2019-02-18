Kral Kupası Madrid'i yenen Barça'nın

Madrid'in ev sahipliğinde düzenlenen Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona Lassa takımları karşı karşıya geldi.

BARÇA UZATMADA KAZANDI

Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 20-16 Barcelona'nın üstünlüğünde geçerken, takımlar devreyi 35-35'lik eşitlikle tamamladı. 3. periyotta rakibine karşı 60-44 ile 14 sayılık üstünlük elde eden Real Madrid, son periyotta bu avantajını koruyamadı. Maçın 35. dakikası 63-63, normal süresi ise 77-77 sona erdi.

Uzatma dakikalarının son saniyelerine kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı 94-93 kazanan Barcelona, Kral Kupası'nın art arda ikinci kez müzesine götürme başarısını gösterdi. Kral Kupası'nın geçen yılki finalinde de iki takım karşı karşıya gelmiş ve o maçı da Barcelona 92-90 kazanmıştı.

İspanya basketbol tarihinde Kral Kupası'nı 27 kez ile en fazla kazanan kulüp Real Madrid olurken, 25. kupasını kaldıran Barcelona aradaki farkı kapatmayı sürdürdü.