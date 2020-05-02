Kral Selman'a Amerika'dan rakip çıktı

Newcastle United'ı satın alma konusunda büyük aşama kaydeden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü bir haber geldi.

İngiliz basını, Amerika'nın en büyük televizyon patronlarından biri olan Henry Mauriss'in, Selman'a rakip olduğunu yazdı.

İngilizler, uzun süredir Newcastle United'ın şu anki sahibi Mike Ashley ile görüşen Amerikalı iş adamının, Selman'ın verdiği ücretten daha yüksek bir rakam teklif ettiğini belirtti.

ARADAKİ FARK 50 MİLYON POUND

Haberde, Mike Ashley ile Prens Selman'ın satış konusunda ileri bir safhada oldukları için Henry Mauriss'in şansının az olduğu yazılsa da, aradaki 50 milyon poundluk farkın akışı değiştirebileceği söylendi.

350 milyon pound öneren Amerikalı medya patronuyla Veliaht Prens Selman arasındaki çekişme, uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.