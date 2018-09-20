Krasic 4. lige kadar düştü

Milos Krasic Fenerbahçe’de yaşadıklarının benzerini, Lechia Gdansk’ta da yaşadı.

Lechia Gdansk formasıyla Polonya birinci liginde üç sezondur top koşturan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kadrosunda ise düşünülmedi. Yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Krasic, Lechia’nın rezerv takımına gönderildi.

Ülkenin dördüncü liginde oynayan ve profesyonel olmayan rezerv takım ile idmanlara çıkan Krasic, son olarak oynanan ve 9-2 biten maçta iki gol kaydetti. Sözleşme gereği maaşını almaya devam eden Krasic’in, başka bir kulübe gitme durumu bulunmaması durumunda sezon sonuna kadar bu şekilde yol devam edeceği bildirildi.

Bir zamanlar Rus ekibi CSKA Moskova ve İtalyan devi Juventus ile bir çok önemli başarı yakalayan ve ardından Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcunun içine düştüğü durum, dramatik bir futbolcu hikayesi olarak literatüre şimdiden geçmiş bulunuyor.