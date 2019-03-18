Krasic: Alex, Del Piero gibiydi

AA muhabirine konuşan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin büyük geleneğe sahip bir kulüp olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye transferimin, kariyerimde bir dönüm noktası olmasını bekliyordum. Sarı-lacivertli takımda derin bir iz bırakamadığım için üzgünüm." diye konuştu.

Türkiye'deki oyun tarzının kendisine çok uyduğunu anlatan Krasic, "Maalesef sadece birkaç maç sonra sakatlandım ve 2 ay sahalardan uzak kaldım. Türkiye'de bir oyuncu uzun süre oynayamadığında yerine hemen yeni biri getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Krasic, Fenerbahçe ile ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadıklarını anımsatarak, yarı finalde Benfica'ya elenerek finalde Chelsea ile kupa için mücadele etme şansını kaybettiklerini söyledi.

Fenerbahçe'de aynı dönemde forma giydiği Hollandalı eski yıldız Dirk Kuyt'tan övgüyle bahseden Krasic, "Dirk Kuyt, büyük bir profesyonel. Olağanüstü yetenekleri olmasa da çalışma ve disiplinle önemli biriydi. Her top için sonuna kadar mücadele ediyordu. Tam bir canavardı." değerlendirmesinde bulundu.

Krasic, Portekizli Raul Meireles'in de çok özel bir futbolcu olduğunu belirterek, "Çok eğlenceli bir karakterdi. Kampa girdiğimizde bir yerlerden müzik sesi duyarsak ondan geldiğini bilirdik. Hayatımda onun gibi ince ayakları olup da çok sert ve düzgün şut çekebilen başka bir isim görmedim. Üç gün aralıksız koşsa yorulmazdı." ifadelerini kullandı.

ALEX, DEL PİERO'NUN KOPYASIYDI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisini en çok etkileyen ismin Alex de Souza olduğunu vurgulayan Krasic, "O dönemde üzerimdeki en güçlü etkiyi Alex bırakmıştı. Alex, Del Piero'nun kopyasıydı. Yaptıklarıyla Fenerbahçe efsaneleri arasına adını yazdırmayı hak etti." diye konuştu.

Türk futbolcuların, soyunma odasında konuşulan planların genellikle dışına çıktığını anlatan Krasic, "Muhtemelen atmosferden etkilenip herkes kendi oyununu oynuyordu. İşte tam da bu noktada devreye Alex giriyordu. Alex takımdaki dengeydi. Sahada, takım arkadaşlarını sakinleştirip onları hedefe yönlendiren bir liderdi. Güçlü bir karakteri ve duruşu vardı." değerlendirmesinde bulundu