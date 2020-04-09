Ensonhaber.com'a dön

Krasic: En büyük üzüntüm Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Krasic, beklenen performansı sergileyememişti. Sırp futbolcu Türkiye macerası için, "Kariyerimdeki en büyük üzüntüm" dedi.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Krasic: En büyük üzüntüm Fenerbahçe

Son olarak Polonya’nın Lechia Gdansk takımında forma giyen Krasic, futbol kariyerine nokta koydu.

Koronavirüs salgını sebebiyle ailesiyle evinden çıkmadığını belirten eski futbolcu, Fenerbahçe günlerinden özel olarak bahsetti.

Sırp futbolcu, 2012-13 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe’de şanssızlıklar yaşadığını vurgulayarak şöyle konuştu:  "Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Ciddi sakatlıklar yaşadım. Bir an önce kendimi göstermek istiyordum. Bunun için hazır olmadan oynadım ve yüklendim. Acele etmem pahalıya mal oldu ve daha ciddi sakatlandım. Fenerbahçe benim her zaman kalbimde olacak. Ailem ve ben çok mutluyduk. Ancak kariyerimdeki en büyük üzüntüm, Fenerbahçe taraftarlarının gerçek Krasic’i izleyememiş olmasıdır."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM