Krasic'in sözleşme feshedildi

1 Dursun Özbek seçim salonunu erken terk etti Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, açılan sandıklar sonunda mevcut başkan Mustafa Cengiz'in gerisinde kalınca salonu erken terk etti.

2 Fikret Orman: Avrupa'da 3 kupayı da kazanmak istiyoruz Fikret Orman, Beşiktaş'ın Avrupa'daki tüm kupaları kazanacağına inandığını söyledi.

3 Guardiola, Douglas Costa'yı istiyor Premier Lig şampiyonluğunun ardından gözü Devler Ligi kupasına diken Manchester City, bonservisi Bayern Münih'te olan Douglas Costa için 80 milyon euroyu gözden çıkardı.

4 Yasin Sülün, Şenol Güneş'in yardımcısı olacak Şenol Güneş, Beşiktaş yönetiminden siyah-beyazlı ekibin U21 takımını çalıştıran Yasin Sülün'ü yardımcısı olarak istedi.

5 Özkan Sümer: Tamer Tuna'yla anlaşmaya yakınız Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktörlük için Tamer Tuna ile görüştüklerini ve olumlu cevap almaya yakın olduklarını kaydetti.

6 Volkan Demirel'e yeni sözleşme Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri haline gelen Volkan Demirel'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılıyor.

7 Rıdvan Dilmen: F.Bahçe Aykut Kocaman'la devam etmeli Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç'un da başkan olmaları halinde Aykut Kocaman'la anlaşması gerektiğini ifade etti.

8 Dorukhan Toköz Beşiktaş'ta Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü alarak gerçekleştirdi.

9 Real Madrid-Liverpool maçının muhtemel 11'leri Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, Real Madrid ile Liverpool arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.