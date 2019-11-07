Krasnodar-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Krasnodar Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Grupta ilk 3 maçında 1 puan alan bordo mavililer, bu maça grubun son sırasında geldi. 3 puanlı Krasnodar ise C Grubu'nun 3. basamağında yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Krasnodar
Safonov
Petrov
Martinovich
Spajic
Ramirez
Vilhena
Olsson
Fernandes
Ari
Berg
Suleymanov
Trabzonspor
Uğurcan
Hüseyin
Hosseini
Campi
Novak
Doğan
Ahmet
Kamil
Yusuf
Nwakaeme
Sörloth