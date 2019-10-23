Kroos: Çok önemli bir zafer aldık

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Real Madrid'de golün sahibi Toni Kroos, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER"

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Kroos, "Şampiyonlar Ligi'ne hiç iyi başlamadık, ancak gruptan çıkmak adına çok önemli bir zafer elde ettik. Zamanla daha iyi olacağız." dedi.

"BİRLİKTE KAZANIRIZ VE KAYBEDERİZ"

Zinedine Zidane'ın durumunu da değerlendiren Alman yıldız, "Real Madrid'de oyuncular ve teknik adam birlikte kazanır ya da birlikte kaybeder." ifadelerini kullandı.

Toni Kroos, mücadelenin 18. dakikasında Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Golün asistini yapan isim ise Hazard oldu.