Kroos: Dürüst olmak gerekirse iyi değildik

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edip büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Almanya'da eleştirilen isimlerin başında gelen Toni Kroos kısa bir değerlendirme yaptı.

YETERİNCE İYİ DEĞİLDİK

Toni Kroos, eleştiriler hakkında konuşmazken, kötü olduklarını da kabul etti. Kısa bir değerlendirme yapan yıldız oyuncu Güney Kore maçıyla ilgili, ''Yeterince iyi değildik. Dürüst olmak gerekirse, 90 dakikada Güney Kore'ye gol atamıyorsanız, turu geçmeyi hak etmemişsinizdir. Ne hak ettiysek onu yaşadık. Şanssız değildik'' ifadelerini kullandı.

Alman futbol tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadıklarını kabul eden Kroos, ''Almanya futbol tarihinin en kara gününü mü yaşadık, bilmiyorum. Ama en kara günlerinden biri olduğu kesin'' dedi.