Kroos'tan Mesut'a: Almanya'da ırkçılık yok

Mesut Özil'in sitemli bir şekilde milli takım kariyerine nokta koyması Almanya'da tartışma yaratmaya devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun vedasına ilişkin Almanya Milli Takımı'ndan eski arkadaşları Timo Werner ve Toni Kroos'tan farklı yorumlar geldi.

Bild gazetesine verdiği röportajda, Mesut'un milli takımı bırakmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Timo Werner, "Mesut bu zamana kadar Almanya için çok şey yaptı. 2014 Dünya Kupası'nı kazanan takımda düzenli olarak görev aldı. Onun milli takımdan bu şekilde ayrılması çok yazık." dedi. Başarılı orta saha oyuncusunun yeniden milli takıma dönme ihtimalini de gündeme getiren Werner, "Bence Mesut ve federasyon yetkilileri tekrar bir araya gelip görüşmeli. Eğer tekrar milli takımda oynama kararı alırsa bundan büyük memnuniyet duyarım. O kesinlikle fark yaratan bir oyuncu ve takım içinde büyük saygı görüyor." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA IRKÇILIK YOK

Almanya'nın lider oyuncularından Toni Kroos ise, birçok maçta yan yana görev aldığı Mesut'un milli takımı bırakma şeklini sorguladı. Bild gazetesindeki röportajında, orta sahadaki eski partnerinin veda açıklamasındaki ırkçılık suçlamalarına anlam veremediğini belirten Kroos, "Mesut ile yıllarca birlikte oynadım. O çok iyi bir insan ve milli takımdan daha iyi bir ayrılığı hak ediyordu. Ancak veda şekli uygun olmadı. Yaptığı açıklamanın içeriğindeki saçma ithamlar maalesef haklı olduğu noktaları gölgeledi." diye konuştu.

Kroos, Almanya futbolunda ırkçılığın söz konusu dahi olmadığını savunarak, "Bence Mesut da ne milli takım ne de federasyon bünyesinde ırkçı bir tutum olmadığını biliyor. Tam tersine Almanya futbolu için çeşitlilik ve entegrasyon esastır. Mesut Özil ve milli takımdaki birçok arkadaşım da bu yaklaşımı temsil ediyor." yorumunda bulundu.