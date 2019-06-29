Kruse: Alex gibi olmak istiyorum

Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Geçen yıl golcülerden çok çeken Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Kruse, başarı sözü verdi. Deneyimli golcü, kulübün efsane isimleriyle anılmak istediğini ifade etti.
EFSANELERLE ANILMAK İSTİYOR
"Alex gibi, Kuyt gibi Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olmak istiyorum" diyen Kruse, 10 numaralı formaya da talip olduğunu yönetime iletti.
Kulüp tarihinin efsane oyuncularının taşıdığı 10 numaralı formayı son olarak Robin Van Persie giymişti. Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı golcünün ardından, 10 numaralı forma boşta kaldı.
Kariyeri boyunca genelde 10 numaralı formayı giyen 31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'de 10 numarayı giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Kruse, geçen sezon Bremen'de 32 maçta 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.