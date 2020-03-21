Kruse: Almanya'ya dönmek istiyorum ama dönemem

Koronavirüs salgını tebdirleri kapsamında liglere ara verilirken, kulüpler ise futbolcularına evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada ülkesine geri dönme düşüncesi olduğunu ancak çok ciddi kurallar olması nedeniyle bunu gerçekleştiremeyeceğini belirtti.

Kruse, "Şu anda maalesef Almanya'ya geri dönme şansım yok. Kulüpte çok katı kurallar koyuldu. 10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere ayrılamıyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA KALACAĞIM"

Almanya'ya gitmesi durumunda geri dönemeyeceğini belirten tecrübeli futbolcu, içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde atlatmaya çalıştığını belirtti.

Kruse, "Eğer Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem. 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Eğer futbol geri dönerse ve ben tekrar o sırada Türkiye'ye geri dönemezsem, bu normal karşılanacak bir durum olmaz. Bu yüzden İstanbul'da kalacağım ve içinde bulunduğum durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.