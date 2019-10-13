Kruse: Atatürk hakkında kitaplar okuyorum

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse, her geçen gün Türk taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.

ATATÜRK'E HERKES SAYGI DUYUYOR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Kruse, Türkçe öğrenmeye başladığını açıklamıştı. Ülkemizin kültürene de ayak uydurmak istediğni her defasında dile getiren deneyimli isim son olarak sosyal medyadan paylaştığı Atatürk fotoğrafıyla takdir topladı.

Kulüp binası önünde elinde Atatürk portresiyle poz veren Kruse, Atatürk'ü daha yakından tanımak istediğini söyledi.

Başkan Ali Koç ve yöneticilerle daha önce Atatürk üzerine sohbet eden tecrübeli futbolcunun, "Tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider. Onu daha çok tanımak istiyorum. Hakkında çeşitli kitaplar okuyorum" dediği aktarıldı.