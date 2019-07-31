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Kruse: Böyle hatalar yaparsan B.Münih affetmez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse, 6-1 yenildikleri Bayern Münih maçı sonrası öz eleştiri yaptı.

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Kruse: Böyle hatalar yaparsan B.Münih affetmez

Özel bir turnuvaya katılan Fenerbahçe, ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olurken sarı lacivertlilerin tek golünü atan Max Kruse, maç sonu Alman ZDF kanalına röportaj verdi.

PLANLADIKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİREMEDİK

Kruse, takım olarak henüz hazır olmadıklarının vurgusunu yaparak, "Maçta planladıklarımızı gerçekleştiremedik. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz. Yine de bizim için önemli bir referans oldu bu maç. Eksiklerimizi de gördük, çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarlar maç öncesi Kruse'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

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