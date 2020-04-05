Max Kruse: Türkiye'de, Almanya'daki gibi sıkıntılar yok

Fenerbahçe'de yapılan ilk testleri pozitif çıktığı konuşulan ancak ikinci testler sonucu negatif olan Max Kruse, salgın nedeniyle zamanını evde geçirdiğini belirtti.

Alman futbolcu, ''Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Zamanım doğal olarak evde geçiyor'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE HER ŞEY VAR''

“İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum” diyen Kruse, “Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya’da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye’de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor” diye konuştu.