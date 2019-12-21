Kruse derbide forma bekliyor

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse, henüz tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.
15 haftası geride kalan ligde sadece 1 kez ağları havalandırabilen Alman futbolcu, kritik Sivasspor mücadelesinde de vasatı aşamamıştı.
Derbide yedeğe çekileceğini öğrenen 31 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Ersun Yanal'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.
"İKİ MAÇI DA KAZANDIRACAĞIM"
Kruse'nin toplantıda "Bundan sonraki süreçte beklentileri karşılayacağıma söz veriyorum. Hedefim derbiyi ve Ç.Rizespor maçlarını takıma kazandırmak" dediği öğrenildi.
Yanal'ın nasıl bir karar verceği merak konusu.