Kruse: Hayalim, yeniden Almanya'da oynamak

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, Alman basınına konuştu.

Gelecek yıl için de sarı-lacivertli formayı giymesinin muhtemel olduğunu belirten Alman futbolcu, ''Koronavirüs salgını sonrasında ekonomi nasıl olacak, maaşlar nasıl ödenecek, para nasıl hareket edecek, kulüpler oyuncuları göndermeye mi çalışacak ya da daha fazla transfer mi yapmak isteyecek, bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim, gelecek yıl da burada gibi gözüküyorum.'' ifadelerini kullandı.

''ALMANYA'DA OYNAMAK İSTİYORUM''

Öte yandan ülkesine duyduğu özlemi de dile getiren Kruse, ''Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de, içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum.'' şeklinde konuştu.