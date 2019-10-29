Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide İstiklal Marşı'nı okumasıyla herkesin takdirini kazanan Max Kruse, sarı-lacivertli ekibin YouTube hesabına 29 Ekim'e özel bir röportaj verdi.

İstiklal Marşı'nı neden okuduğunu açıklayan Alman futbolcu, kısa da olsa bir kez daha Milli Marşı seslendirdi.

"3 - 4 HAFTADA EZBERLEDİM"

İstiklal Marşı'nı okumasından dolayı 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilen Kruse, "Bu kadar büyük bir etki yaracağını tahmin etmedim, bunu şov için yapmadım." ifadelerini kullandı.

Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım - İZLE

Milli Marşı nasıl ezberlediğini anlatan deneyimli orta saha, "İstiklal Marşı'nı, bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu, çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım. Bunu yapmamın sebebi burada yaşayan insanlara saygı duymam. 3 aydır buradayım ve artık Türkiye benim ülkem." ifadelerini kullandı.