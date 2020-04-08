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Kruse koronavirüs hakkında konuştu

İlk koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemediğini söyledi. Alman futbolcu, "Değişik testler, değişik sonuçlar veriyor. Sonuçta sağlıklıyım" dedi.

| Haber Merkezi
Kruse koronavirüs hakkında konuştu
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Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, Alman yarış muhabiri Ediie Mielke'nin Instagram'daki canlı yayınına katıldı.

"KORONAVİRÜS YOK BENDE"

Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığıyla ilgili gelen soruya kaçamak cevaplar veren 32 yaşındaki oyuncu, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Temelde iyiyim. Ancak değişik testler, değişik sonuçlar veriyor. Sonuçta sağlıklıyım, koronavirüs yok bende!" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un harika bir şehir olduğunu dile getiren Max Kruse, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Yapacak çok şey var. Burayı ikinci evim ya da Bremen'den sonra üçüncü evim olarak niteleyebilirim. Ancak benim evim Almanya" diye konuştu.

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