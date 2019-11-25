Kruse metroyla yolculuk yaptı

Daha önce camiden ve salı pazarından fotoğraflar paylaşan Max Kruse, İstanbul'u gezmeye devam ediyor.

Son olarak saç rengini değiştiren Alman futbolcu, bu kez de yaptığı yolculukla şaşırttı.

"İDMAN SONRASI ŞEHİR YOLCULUĞU"

Metroda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kruse, "İdman sonrası şehir yolculuğu" notunu düştü.

GÖZTEPE MAÇI BELİRSİZ

Sakatlığı sebebiyle haftalardır takımını yalnız bırakan 31 yaşındaki futbolcunun, Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.