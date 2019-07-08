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Kruse: Parayı seçseydim F.Bahçe'ye değil Çin'e giderdim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, sarı-lacivertli takımı neden tercih ettiğini anlattı.

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Kruse: Parayı seçseydim F.Bahçe'ye değil Çin'e giderdim

Ülkesindeki Kicker dergisinin bu hafta kapağında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, "Kimin ne düşündüğü umrumda değil. Ben gelecek sezonlarda Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Kendime zaman tanıdım ve hislerimi dinledim. Gelecek yıllarda Fenerbahçe ile uluslararası arenada forma giyeceğime eminim" dedi.

Ekonomik hususların herkes için önemi olduğunu vurgulayan Kruse, ''Konu para olsaydı çoktan zengin olmuştum. Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim. Bremen'den ayrılmak Werder Bremen'e karşı değil aksine kendim için bir karardı. Başka bir ülkede, 13 yıldır Bundesliga'da kazandığım başarıları ispatlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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