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Kruse skor tahmini yaptı

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Galatasaray'ı 2-0 yeneceklerini iddia etti.

| Haber Merkezi
Kruse skor tahmini yaptı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın derbide en çok güvendiği isimlerin başında gelen Max Kruse, iddialı bir yorumda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt aracılığıyla pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili skor tahmininde bulundu.

Tecrübeli oyuncu ayrıca Avrupa'daki diğer büyük maçlar hakkında da yorumda bulundu.

İşte Kruse'nin tahminleri:

F.BAHÇE 2-0 G.SARAY

Chelsea 2-2 Tottenham
Real Sociedad 1-1 Valencia
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund
Leicester City 1-3 Manchester City

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