Kruse skor tahmini yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın derbide en çok güvendiği isimlerin başında gelen Max Kruse, iddialı bir yorumda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt aracılığıyla pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili skor tahmininde bulundu.

Tecrübeli oyuncu ayrıca Avrupa'daki diğer büyük maçlar hakkında da yorumda bulundu.

İşte Kruse'nin tahminleri:

F.BAHÇE 2-0 G.SARAY

Chelsea 2-2 Tottenham

Real Sociedad 1-1 Valencia

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund

Leicester City 1-3 Manchester City