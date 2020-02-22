Kruse skor tahmini yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın derbide en çok güvendiği isimlerin başında gelen Max Kruse, iddialı bir yorumda bulundu.
31 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt aracılığıyla pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili skor tahmininde bulundu.
Tecrübeli oyuncu ayrıca Avrupa'daki diğer büyük maçlar hakkında da yorumda bulundu.
İşte Kruse'nin tahminleri:
F.BAHÇE 2-0 G.SARAY
Chelsea 2-2 Tottenham
Real Sociedad 1-1 Valencia
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund
Leicester City 1-3 Manchester City