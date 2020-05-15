Kruse, TFF'nin Süper Lig kararına tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Türkiye'de futbol kulüplerinden koronavirüs vakalarının artmasının ardından açıklama yaptı.

Kruse, liglerin oynanmasının sağlık olmayacağına vurgu yaparken "Her gün yeni enfeksiyonlar, takımlar karantinada... Zaten adil bir rekabet ortamı kalmadı. Sağlığın, hayatta en önemli şey olduğunu anlamamız için daha neye ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma, Fenerbahçeli taraftarlar ise destek verdi.