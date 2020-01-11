Kruse uykusuzluk problemi yaşıyor

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Kruse’nin talihsiz bir problemi olduğu ortaya çıktı.

31 yaşındaki futbolcunun uykusuzluk problemi yaşadığı, özellikle bir dönem uyumakta çok zorlandığı kaydedildi.

YORGUN DÜŞÜYORUM

Kruse’nin bu yüzden gün içinde de çok yorgun gözüktüğü ve performansının bu yüzden düştüğü öğrenildi.

Ersun Yanal ile Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı görüşmede bu problemde masaya gelirken Kruse bu konuda çabalayacağına söz verdi ve o sürecin ardından bu konuda ilerleme kaydetti.