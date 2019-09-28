1 Kruse ve Babel İstiklal Marşımızı okudu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Alman futbolcu Max Kruse ile Hollandalı Babel, İstiklal Marşı'nı okudu.

2 Galatasaray-Fenerbahçe- CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

3 Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin şampiyon tamamladığı ve şike soruşturmasının yaşandığı 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazın CAS tarafından reddedilmesini, İsviçre Federal Mahkemesine taşıdı.

4 U19 Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe'yi farklı yendi U19 Elit Gelişim Ligi'ndeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2'lik skorla yendi.

5 Fenerbahçelileri deplasmana Ali Koç gönderdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları Galatasaray deplasmanına uğurladı.

6 Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki eksik futbolcular Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili ekipte 5, siyah-beyazlı takımda ise 3 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

7 Neymar ile Barcelona davalık PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, eski takımı Barcelona ile mahkemelik oldu.

8 Fikret Orman seçime girecek iddiaları Beşiktaş'ın eski yönetecisi Seyit Ateş ve eski başkan adayı Erol Kaynar'ın yanı sıra gazeteci Mehmet Demirkol da Fikret Orman'ın başkan adayı olacağını söyledi.

9 Sarhoş hakem Milan Sefara'nın zor anları Çekya Futbol Federasyonu, Beroun-Slany maçına sarhoş halde çıkan yardımcı hakemi Milan Sefara hakkında soruşturma başlattı.