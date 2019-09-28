Kruse ve Babel İstiklal Marşımızı okudu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadele öncesi seromonide yabancı oyuncuların İstiklal Marşımızı okuması dikkat çekti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
YABANCI FUTBOLCULAR İSTİKLAL MARŞI OKUDU
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, İstiklal Marşımızı okudu.
Yabancı kuralının düşürülmesini savunan bazı isimler, maçlardan önce İstiklal Marşı'nı okuyacak oyuncu olmamasını örnek gösteriyordu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Alman futbolcu Max Kruse ile Hollandalı Babel, İstiklal Marşı'nı okudu.