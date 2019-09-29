Kruse: Yaşadığınız ülkeye saygı göstermelisiniz

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maça, Kruse ile Babel'in İstiklal Marşı'nı okuması damga vurdu.

"KENDİMİ BURAYA AİT HİSSETMEK İSTİYORUM"

Türkiye'ye geleli birkaç ay olmasına rağmen İstiklal Marşı'nı ezberleyen Kruse, büyük takdir toplarken, maç sonu konu hakkında konuştu.

Alman oyuncu, "Geldiğim ilk günden beri dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu aslında oynadığınız ülkeye saygıdır. Kendimi bu ülkeye ait hissetmek istiyorum. Umarım bunu daha da geliştireceğim." dedi.

Berabere biten derbiyi de değerlendiren Max Kruse, "Sıkı bir derbiydi. İki takım da pozisyonlara girdi. Biz biraz daha üstün gibiydik. 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Berabere bitti. En azından deplasmandan yenilmeden dönüyoruz." ifadelerini kullandı.