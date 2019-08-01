Kruse'den takım savunmasına eleştiri

Özel turnuva kapsamında Bayern Münih ve Real Madrid'le karşılaşan Fenerbahçe, kalesinde toplamda 11 gol gördü. Savunma dörtlüsünü oturtamayan sarı-lacivertli ekipte yapılan büyük hatalar dikkat çekti.

"BÖYLE HATALAR YAPARSAK OLMAZ"

Yenilen gollerin büyük bölümünde bireysel hatalar göze çarparken, Alman futbolcu Max Kruse de savunma zaaflarını açık açık ifade etti.

Real Madrid karşılaşmanın sonunda bir röportaj veren Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın. İyi ki ligin başlamasına daha 2 hafta var" şeklinde konuştu.

Takımın daha hızlı oynamasını gerektiğini vurgulayan 31 yaşındaki Alman futbolcu, "Oyunu daha hızlı oynamalıyız. Topu aldığımızda çok geç oynuyoruz, çok düşünüyoruz. Elit seviye bu ağırlığı kaldırmaz. Kalan sürede toparlanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.