Kruse'den Yanal'a: Beşiktaş'a karşı oynamak istiyorum

Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Max Kruse, son dönemde eleştiri oklarının hedefinde.

Uzun süreli sakatlığının ardından bir türlü form tutamayan, üstüne bir de özel hayatıyla gündeme gelen Alman yıldız, Ersun Yanal'ın gözünden düştü.

"BEN DE MEMNUN DEĞİLİM"

Sivasspor maçında performansını beğenmediği Max Kruse'yi kesmeyi düşünen Yanal, oyuncusuyla özel bir toplantı yaptı.

Deneyimli teknik adamın derbide şans vermeyi düşünmediği Kruse, hocasından son kez forma şansı istedi. 31 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Eleştirileri elbette dikkate alıyorum ama ondan önce kendi performansımdan ben de memnun değilim. Sivasspor maçında gösterdiğim performansın üzerine çıkmak için elimden geleni yapacağım. Bunun için çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Derbide son bir şans bekliyorum"

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kruse, "Evimdeyim... ve burada kalıyorum! Büyük taraftarımızın önünde ilk derbi maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım ve maçı dört gözle bekliyorum." şeklinde mesaj verdi.