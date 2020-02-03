Kruse'nin faul isyanı

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 90+2. dakikasında yaşanan bir pozisyon, karşılaşmanın önüne geçti.

Uğurcan Çakır ile Max Kruse arasındaki hava topu mücadelesi sonrası bordo-mavili takımın lehine faul kararı veren hakem Ali Palabıyık, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Pozisyonun tekrarını izleyen futbolseverler, Alman futbolcunun herhangi bir müdahalesinin olmadığını görünce adeta isyan etti.

Vedat Muriç, boşta kalan topu ağlara gönderse de, hakem öncesinde düdüğünü çaldığı için gol geçerli olmamıştı.

"NASIL BÖYLE DÜDÜKLER ÇALINIYOR?"

Pozisyon hakkında konuşan Kruse, "Ben kaleciye dokunmadım, faul yok. Nasıl böyle düdükler çalınıyor anlamıyorum?" diyerek Palabıyık'ı eleştirdi.