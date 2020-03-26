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Kruse'nin testi pozitif çıktı

Dün futbolculara koronavirüs testi yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. O oyuncunun, Kruse olduğu ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
Kruse'nin testi pozitif çıktı
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Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından, spor camiasından bir isim daha koronavirüse yakalandı.

Dün bütün oyunculara test yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ile bir personelin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ancak sarı-lacivertliler, koronavirüse yakalanan oyuncuyu açıklamamış ve bu durum taraftarlar arasında endişe yaratmıştı.

HASTANEYE YATIRILDI

Yapılan araştırmaların ardından, testi pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin, gelen bu haber üzerine Alman futbolcuyu tedavi amacıyla hastaneye yatırdığı öğrenildi.

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