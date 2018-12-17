Kucka, Fenerbahçe'yle görüştü

KRALSPOR / ÖZEL HABER

Süper Lig'in formda takımı Trabzonspor'da bir ayrılık daha gündeme geldi. Kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın ardından tecrübeli isim Kucka da yolcu.

BONSERVİSİNİ ALIRSA, F.BAHÇE'YE GİDECEK

Trabzonspor yönetimiyle sözleşmesini feshetmek için görüşen Kucka, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor.

Kralspor'un edindiği bilgiye göre, Slovak futbolcu sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Kucka-F.Bahçe görüşmesi olumlu geçerken, deneyimli futbolcu sözleşmesini feshedip bonservisini alırsa, Fenerbahçe'ye imza atacak. Sarı-lacivertliller, Kucka için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Kucka, Trabzonspor'a Milan'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

KARAMAN: SON KARARI YÖNETİM VERECEK

Dün oynanan Beşiktaş maçının ardından Kucka hakkında konuşan Ünal Karaman da tecrübeli oyuncunun ayrılmak istediği doğrulayarak, "Kucka'nın ayrılığı tek başımıza vereceğimiz bir karar değil. Yönetimle oturup değerlendirme yapacağız. Kucka, takımdan ayrılacak imzayı atmadığı sürece onu bizim oyuncumuz olarak değerlendirmekte fayda var." ifadelerini kullandı.