Kucka, Muslera'yı orta sahadan avladı

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Bordo-mavili futbolcu Juraj Kucka, futbolseverler tarafından uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
KUCKA HARİKA BİR GOL ATTI
Mücadele Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle devam ederken, 90+2. dakikada Trabzonspor orta sahada faul atışı kazandı.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
Kaleci Muslera'nın önde olduğunu gören Kucka, beklemeden topu kaleye doğru gönderdi. Kalesine doğru koşan Muslera, topa müdahale edemedi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)