Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan dev karşılaşma öncesi tatsız bir olay yaşandı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA DESTEK

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Sarpsborg maçının ardından siyah-beyazlı bir grup taraftar, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu.

Bu tezahürata eliyle okey işareti yaparak destek veren Güneş, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Küfürlü tezahürata Şenol Güneş'ten okey işareti - İZLE

Bazı siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adamın tezahüratı duymadığını ve el hareketinin yanlış anlaşıldığını söylese de, Fenerbahçe cephesinden ilk tepki geldi.

YOK ÇİÇEKLER YOK KUŞLAR DEMESİN ARTIK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, "Geçmişe sünger çekilecekse, temiz sayfa açılacaksa, cam iki taraftan temizlenir. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Samimiyet, dostluk ve kardeşlik tamam ama bu yapılanlar doğru değil. Şenol Güneş'in dün yaptığı hareket sonrası çıkıp yok çiçekler yok kuşlar demesi artık inandırıcı değil. Bu hareketini kınıyoruz" dedi.