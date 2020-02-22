Kulüp başkanları bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın davetiyle TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu hafta sonu oynanacak zorlu derbiler öncesi bir araya geldi.

Futboldaki gerginliğin masaya yatırıldığı toplantıda Yerlikaya'nın başkanlara bazı ricalarda bulunduğu öğrenildi.

Görüşmeyle ilgili olarak İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Beşiktaş - Trabzonspor, Fenerbahçe - Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için sayın başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" ifadeleri yer aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar herhangi bir açıklama yapmadan İstanbul Valiliği'nden ayrıldı.