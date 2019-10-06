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Fransa Milli Takımı'nın as kalecisi Hugo Lloris, Tottenham'ın Brighton ile oynadığı maçın başında sakatlandı. Tecrübeli kalecinin kolunun kırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan'a 4 yıllık kontrat önerdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray etkisiz futbola rağmen 1 puan aldı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularını eleştirdi.

Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce'nin "Feghouli'yi çıkar" demesi üzerine Cezayirli futbolcuyu oyundan aldı. Ancak daha sonra yıldız oyuncunun sakat olmadığı ortaya çıktı.

Eski günlerini aratan Selçuk İnan'ın düşüşü devam ediyor. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, beklentileri karşılayamadı.

Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinde ceza sahası içinde yerde kalan Belhanda hakeme uzun süre itiraz etmişti. Rıdvan Dilmen, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Dün oynanan Göztepe-Kayserispor maçında sahalarda ender görülen bir durum yaşandı. İzmir ekibi adına penaltı kullanan Serdar Gürler, topa iki ayağıyla da dokununca, gol kurallar gereği iptal edildi.

Yaptığı hatalarla saç baş yolduran Jailson, formasını kaybediyor. Son olarak Antalyaspor maçında da beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, kulübeye çekilecek.

1 Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı Dün oynanan Göztepe-Kayserispor maçında sahalarda ender görülen bir durum yaşandı. İzmir ekibi adına penaltı kullanan Serdar Gürler, topa iki ayağıyla da dokununca, gol kurallar gereği iptal edildi.

2 Kulüp doktoru, Fatih Terim'i kızdırdı Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce'nin "Feghouli'yi çıkar" demesi üzerine Cezayirli futbolcuyu oyundan aldı. Ancak daha sonra yıldız oyuncunun sakat olmadığı ortaya çıktı.

3 Etnospor'da başpehlivan İsmail Balaban 4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

4 Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın penaltısı verilmedi Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinde ceza sahası içinde yerde kalan Belhanda hakeme uzun süre itiraz etmişti. Rıdvan Dilmen, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

5 Selçuk İnan eski günlerini aratıyor Eski günlerini aratan Selçuk İnan'ın düşüşü devam ediyor. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, beklentileri karşılayamadı.

6 Jailson'a kulübe yolu gözüktü Yaptığı hatalarla saç baş yolduran Jailson, formasını kaybediyor. Son olarak Antalyaspor maçında da beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, kulübeye çekilecek.

7 Cyle Larin Belçika'da açıldı Beşiktaş'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, yeni takımıyla çıktığı 11 maçta 5 gol attı.

8 Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında lider Alanyaspor'u konuk edecek.

9 Galatasaray'ın rakibi Real Madrid 4 attı 22 Ekim'de temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, Granada'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini korudu.