Kulüp doktoru, Fatih Terim'i kızdırdı

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
0-0 sona eren mücadelenin 57. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
"SAKAT DEĞİLİM NİYE ÇIKARIYORSUN?"
Teknik direktör Fatih Terim'in, kulüp doktoru Yener İnce'nin raporu sonrası Feghouli'yi oyundan çıkarması krize neden oldu.
Cezayirli futbolcunun "Sakat değilim. Neden oyundan çıkarıyorsun?" demesi üzerine İnce'ye kızan Terim, daha sonra yıldız oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.
(Foto: Adem Kabayel)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)