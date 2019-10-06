Ensonhaber.com'a dön

Kulüp doktoru, Fatih Terim'i kızdırdı

Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce'nin "Feghouli'yi çıkar" demesi üzerine Cezayirli futbolcuyu oyundan aldı. Ancak daha sonra yıldız oyuncunun sakat olmadığı ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
Kulüp doktoru, Fatih Terim'i kızdırdı
Yorum Yap

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

0-0 sona eren mücadelenin 57. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

"SAKAT DEĞİLİM NİYE ÇIKARIYORSUN?"

Teknik direktör Fatih Terim'in, kulüp doktoru Yener İnce'nin raporu sonrası Feghouli'yi oyundan çıkarması krize neden oldu.

Cezayirli futbolcunun "Sakat değilim. Neden oyundan çıkarıyorsun?" demesi üzerine İnce'ye kızan Terim, daha sonra yıldız oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

(Foto: Adem Kabayel)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM