Kulüp satın almak için karısını dolandırdı

Al Fahimi ve banka müdürü Birleşik Arap Emirlikleri'nde beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı 2009 yılında Premier Lig'de yer alan Portsmouth'un 6 haftalığına sahibi olan Süleyman Al Fahim'in kulübü alabilmek için eşinden 5 milyon pound çaldığı ortaya çıktı.

Al Fahim, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2008'de Manchester City'nin Abu Dhabi United Group tarafından satın alınmasına da aracılık eden Al Fahimi, sahtekarlık, sahte belgelerle dolandırıcılıktan suçlu bulundu. 42 yaşındaki Al Fahimi'nin Portsmouth'u Sacha Gaydamak'tan satın almak için kullandığı parayı bu yollarla temin ettiği ortaya çıktı.

Al Fahimi, kulübü kısa süre sonra Ali Al Faraj'a satmıştı. Sahtekarlık, Al Fahimi'nin eşinin banka hesabındaki eksilmeyi fark etmesiyle ortaya çıktı. Bankadan uzun süre konuyla ilgili tatminkar bir açıklama alamayan kadının, sonunda polise başvurduğu ve soruşturma ve dava sürecinin ardından hem Al Fahimi hem de ona yardım eden banka müdürünün 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

2009'da yaşananların ardından büyük bir finansal krize giren Portsmouth, yeni yeni toparlanıyor. Geçen sezon League İki'den League Bir'e terfi eden portsmouth, halen burada dokuzuncu sırada