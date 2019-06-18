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Kulüpler Birliği, beIN Sports için toplandı

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un TFF ile yaşadığı ücret krizi sonrası Başkan Nihat Özdemir ile kulüp temsilcileri bir araya geldi.

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Kulüpler Birliği, beIN Sports için toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği ile önümüzdeki sezon planlaması hakkında görüşmek için toplantıyı tertip etti.

Gündemin bir diğer konusu ise yayıncı kuruluştan gelen talebin değerlendirilmesi olacak.

Toplantıya kulüpler başkanlık düzeyinde katılım gösterirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise toplantıda yer almadı.

Cengiz'in yerine Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer kulübü temsil etti.

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