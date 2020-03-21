Kulüpler Birliği toplantısında konuşulanlar

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının telekonferans yöntemiyle yapılan toplantısıyla ilgili, beIN SPORTS kanalına açıklamalarda bulundu.

Sepil, koronavirüs salgınına yönelik önlemler çerçevesinde ara verilen Süper Lig'e, nisan ayının ortasında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Sepil, toplantıda ligin geleceği konusunda üç senaryonun konuşulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

SENARYO 1: LİG 17 NİSAN'DA BAŞLASIN

"Birinci senaryo, her şey yolunda gider ve biz de ülke olarak bu virüs vakasını hızla atlatırsak, o zaman liglere hızlı bir şekilde başlarız. 17, 18 ve 19 Nisan'da başlamayı hedefleyelim, görüşümüzü federasyonla paylaşalım ve aynı zamanda gelişmeleri hep beraber takip edelim dedik. Bu 8-10 maçlık programı hızlı bir şekilde yerine getiririz. Şampiyonlar, düşenler belli olur. Lig biraz gecikerek, planlandığı şekilde biter."





SENARYO 1: PLAY-OFF SİSTEMİ GELSİN



"İkinci senaryo, maalesef hem ülkemizde hem de Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Hızlandırılmış bir lig sistemine gidilmek zorunda kalınabilir. Orada da 10 tane çözüm yok, play-off gibi şampiyonların daha hızlı şekilde belirlendiği bir sistem kurulabilir. Orada işte 'düşme olmasın'... Avrupa'da aynı şeyler tartışılıyor."

SENARYO 3: LİG TESCİL EDİLSİN

"Üçüncüsü ise en zor senaryo, inşallah böyle bir şey yaşamayız. O da işlerin iyice gecikmesi ve liglerin bu şekilde tescil edilmesi gibi hiç düşünmek bile istemediğimiz bir senaryo. Bunların dışında bir senaryo yok."