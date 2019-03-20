Kulüpler Birliği'nden Fikret Orman'a: TFF başkanı ol

Yıldırım Demirören'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kim olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şimdiden adaylar arasında gösteriliyor.

FİKRET ORMAN'A ADAY OL BASKISI VAR

Daha önce TFF Başkanlığı gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Orman'a ciddi bir şekilde 'Aday ol' baskısı var. En büyük teşvik ise Orman'ın başkanlığını yürüttüğü Kulüpler Birliği'nden geliyor.

BAŞKANLAR DESTEK VERECEK

Süper Lig kulüplerinin başkanlarının çoğunluğunun, icraatlarından çok memnun olduğu Orman'a federasyon seçimlerinde destek vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Orman'ın hem 7 yıllık kulüp tecrübesi, hem de yurt dışı bağlantılarının kuvettlli olduğunu gören Kulüpler Birliği, deneyimli başkanın TFF'yi iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın "TFF Başkanlığı için Fikret Orman'ı destekleriz" şeklindeki açıklaması da camiadan büyük destek görmüştü.