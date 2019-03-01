Kulüpler Birliği'nden Galatasaray açıklaması

Kulüpler Birliği bir süredir gerginlik yaşadığı Galatasaray'la ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir araya geldiği kaydedilirken sarı-kırmızılıların Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamanın ardından Kulüpler Birliği'ndeki 17 kulübün imzasıyla yayınlanan bildiride Galatasaray'ın hedef alınmadığı belirtildi

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Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak öncelikle amacımız Türk futbolunun marka değerini daha da yukarı çekerek dünyanın önde gelen ligleri arasına taşımaktır. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların temelinde sadece sportif başarıya odaklanmayan, uzun vadeli plan ve programlarla ilerleyen kulüp yönetimleri büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede de yakın zamanda hayata geçirmeyi arzuladığımız TFF ve TBB ile yapılan çalışmayı tüm futbol kulüplerimiz için bir milat niteliğinde görmekteyiz.

Kulüpler Birliği’nin amacı hiçbir zaman ayrıştırıcı olmak değil aksine tüm paydaşları birleştirici bir rolle Türk Futbolu’na ve marka değerine hizmet etmektir. Bu vesileyle dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldiler. Yapılan görüşmede Kulüpler Birliği’nin açıklamasının Galatasaray Kulübü’nü hedef almadığı ve bu süreçte iletişim aksaklığı yaşandığı ifade edildi.





Ligimizde pek çok karşılaşmada üst üste gerçekleşen ve çok sayıda kulübümüzü mağdur eden hakem hatalarına dikkat çekmek ve hatalı VAR uygulamalarında sistemin daha adil ve eşit işlemesi adına Kulüpler Birliği bünyesinde ortak hareket edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Futbolumuzda uzun süreden beri arzu edilen sevgi, saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayışın sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve hiçbir kulübe ayrıcalık tanınmaması ayrıca görüşülen ve üzerinde anlaşılan diğer hususlar oldu. Kamuoyunda oluşan yanlış algıların giderilmesi ve tüm paydaşların ortak menfaatinin göz önünde bulundurulduğu bir anlayışın hakim kılınmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca yapılan görüşmede Kulüpler Birliği tarafından hazırlanan Kulüp Lisans yönetmeliği ve diğer projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Başkanların yapıcı ve birleştirici tavrıyla gerçekleşen bu görüşmenin tüm taraflar için temiz bir sayfa açacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla, Kulüpler Birliği Vakfı"