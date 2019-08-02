Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş kararı

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Fenerbahçe-Real Madrid maçında sahaya kaptan olarak çıkan Alper Potuk'un el sıkıştıktan sonra dönüp gitmesi gülüşmelere neden oldu.

Adana Demirspor, uzun süredir boşta olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Falcao'nun yanına 2.01'lik santrafor Onuachu'yu transfer etmeyi hedefliyor.

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında vasatı aşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taraftarlara umut dağıttı. Tecrübeli hoca, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

Kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, son bir kez daha beIN Sports ile görüşeceklerini açıkladı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Cüneyt Çakır.

Galatasaray, yeni transfer Emre Mor'un maliyetini KAP'a bildirdi. Celta Vigo'ya 600 bin euro ödeyecek olan Cimbom, genç futbolcuya ise 4.5 milyon TL maaş verecek.

1 Marcelo'nun Alper Potuk şaşkınlığı Fenerbahçe-Real Madrid maçında sahaya kaptan olarak çıkan Alper Potuk'un el sıkıştıktan sonra dönüp gitmesi gülüşmelere neden oldu.

2 Galatasaray Onuachu'nun peşinde Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Falcao'nun yanına 2.01'lik santrafor Onuachu'yu transfer etmeyi hedefliyor.

3 Volkan Şen Adana Demirspor'da Adana Demirspor, uzun süredir boşta olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

4 Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi Galatasaray, yeni transfer Emre Mor'un maliyetini KAP'a bildirdi. Celta Vigo'ya 600 bin euro ödeyecek olan Cimbom, genç futbolcuya ise 4.5 milyon TL maaş verecek.

5 Ersun Yanal: Transfer süreci devam ediyor Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında vasatı aşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taraftarlara umut dağıttı. Tecrübeli hoca, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

6 Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş kararı Kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, son bir kez daha beIN Sports ile görüşeceklerini açıkladı.

7 Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü transfer ediyor Emre Mor'u alan Galatasaray'ın transferden çekilmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Deniz Türüç'le maaş konusunda el sıkıştı.

8 Süper Kupa finalini kadın hakem yönetecek Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Cüneyt Çakır.

9 Liverpool'dan Sivasspor'a Sivasspor, bir dönem Liverpool'da forma giyen Samed Yeşil'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.