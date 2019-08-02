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Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş kararı

Kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, son bir kez daha beIN Sports ile görüşeceklerini açıkladı.

| Haber Merkezi
Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş kararı
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Haftalardır süren yayıncı kuruluş krizini çözüme kavuşturmak için toplantı kararı alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile basın mensuplarının karşısına geçen Özdemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'YE YETKİ VERDİK

Öncelikle söz alan Orman, "Kulüpler Birliği adına yayıncı kuruluş ile görüşmesi için TFF'ye yetki verdik" dedi.

SON KEZ GÖRÜŞECEĞİZ

Özdemir ise, "Biz son bir defa beIN ile görüşeceğiz. Liglerin ertelenmesi, geç başlatılması gibi bir durum sözkonusu olmayacak. Zannediyorum ki BeIN ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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