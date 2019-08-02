Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş kararı

Haftalardır süren yayıncı kuruluş krizini çözüme kavuşturmak için toplantı kararı alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile basın mensuplarının karşısına geçen Özdemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
TFF'YE YETKİ VERDİK
Öncelikle söz alan Orman, "Kulüpler Birliği adına yayıncı kuruluş ile görüşmesi için TFF'ye yetki verdik" dedi.
SON KEZ GÖRÜŞECEĞİZ
Özdemir ise, "Biz son bir defa beIN ile görüşeceğiz. Liglerin ertelenmesi, geç başlatılması gibi bir durum sözkonusu olmayacak. Zannediyorum ki BeIN ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.