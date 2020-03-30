Kulüpleri bekleyen ödemeler

Koronavirüs nedeniyle büyük gelirlerden yoksun kalan kulüpler; mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması için oyuncularıyla görüşmeler yapmaya başladı.

İtalyan devi Juventus’un maaş konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaştığı duyuruldu. Yapılan anlaşmanın, Juventus’un 2019-2020 mali yılına 90 milyon euro pozitif etkisi olacağı belirtildi.

4 BÜYÜKLERDE HENÜZ İNDİRİM YOK

Almanya ve İngiltere’de de bazı kulüpler, oyuncularıyla anlaşma aşamasına geldi.

Süper Lig’deki 4 büyük takım ise henüz bu konuda bir hamle yapmadı.

G.SARAY: 24 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre; Yıllık maaş ödemeleri spor kulüplerinde 10 ay üzerinden yapılıyor. G.Saray’ın futbolculara yaklaşık yıllık 60 milyon euro maaş ödemesi var. Sarı-kırmızlılar’ın aylık ödemesi ise 6 milyon euro. Özetle 4 aylık süreçte Galatasaray’ın ödemek zorunda olduğu tutar 24 milyon euro.

FENERBAHÇE: 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin yıllık 50 milyon euro dolayında bir maaş ödemesi var. Aylık maaş ödemesi 5 milyon euro civarında olan sarı-lacivertli kulüp ise oyuncularına 4 ayda toplam 20 milyon euro ödeme yapacak.

BEŞİKTAŞ: 16 MİLYON EURO

Beşiktaş’ın yıllık maaş ücreti 40 milyon euro. Aylık ödemesi ise yaklaşık 4 milyon euro. Bu da siyah-beyazlı kulübün 4 ayda 16 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacağı anlamına geliyor.

TRABZONSPOR: 6.8 MİLYON EURO

Bu durumda en rahat takım Trabzonspor olarak görünüyor. Takımın yıllık toplam maaşı 17 milyon euro. Aylık ödemesi ise yaklaşık 1.7 milyon euro. Fırtına’nın 4 aylık toplam maaş tutarı 6.8 milyon euro.

4 büyük takımın 4 ayda ödeceği maaş tutarı ise toplamda 66 milyon 800 bin euro. Bu rakamın 7.21 euro kurundan TL olarak karşılığı ise 481.6 milyon lira...