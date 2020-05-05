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Küme düşen Amiens imza kampanyası başlattı

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılmasıyla küme düşen Amiens, karara karşı imza kampanyası başlattı.

| Haber Merkezi
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Kulüpten yapılan açıklamada, Amiens'in 38 maçın 28'ini oynadığı  ve "adaletsiz" bir şekilde Ligue 2'ye düşürüldüğü savunuldu.

Profesyonel Futbol Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, Ligue 1'in küme düşme olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi. Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi. 

6 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada, şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.

Fransa'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

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