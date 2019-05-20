Küme düşme hattı alev alev

Galatasaray, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. kez şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takımın mutlu sona ulaşmasının ardından gözler küme düşme hattına çevrildi. Geçtiğimiz hafta bir alt lige düşen Akhisarspor'un ardından iki takım daha 1. ligin yolunu tutacak.

En büyük adaylar ise Erzurumspor ile Bursaspor. Ancak Göztepe ve bu akşam karşı karşıya gelecek olan Ankaragücü'yle Sivasspor'un da düşme tehlikesi bulunuyor.

İşte ihtimaller:

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR?

Ankaragücü bugün sahasında Sivasspor karşısında kazanırsa ligde kalmayı garantileyecek. Ankaragücü'nün berabere kalması halinde puanı 38 olacak ve son hafta hesaplar yapılacak.

ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI

Ankaragücü son hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Göztepe bu maçı kazanması halinde ikili averajda da üstün olduğu Ankaragücü'nün üstüne çıkacak ve ligde kalmayı garantileyecek. Beraberlik halinde avantaj Ankaragücü'ne geçecek.



Erzurumspor'un bu akşam Fenerbahçe karşısında kazanması halinde puanı 35 olacak ve Göztepe ile puanları eşitleyecek. Ankaragücü de Sivasspor ile berabere kalırsa puanını 38 yapacak. Ligin son haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü mağlup eder ve Erzurumspor da deplasmanda Kayserispor'u yenerse 3 takım 38 puanda olacak ve üçlü averaj hesabı devreye girecek.

ÜÇLÜ AVERAJDA KİM ÖNDE?

Erzurumspor, Göztepe ve Ankaragücü'nün son hafta puanları eşit olursa üçlü averajda üstün olan takım ligde kalacak. Şu anda üçlü averajda puan durumu:



Erzurumspor: 6 (0)

Ankaragücü: 6 (-1)

Göztepe: 3 (+1)



Göztepe, Ankaragücü karşısında kazanırsa üçlü averajda puanını 6 yapacak ve tüm takımlar aynı puanda olacak. Üçlü averajda da puan eşitliği olması halinde takımlar arasındaki maçlar sonunda oluşan puan durumundaki gol averajlarına bakılacak. Gol averajında üstün olan takım Göztepe olacağı için İzmir ekibi üçlü averajda rakiplerine üstünlük sağlamış olacak.



BB Erzurumspor 0-1 Ankaragücü

Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor

BB Erzurumspor 2-1 Göztepe

Göztepe 0-1 BB Erzurumspor

Ankaragücü 0-3 Göztepe

Göztepe - Ankaragücü

Eğer Göztepe, Bursaspor, BB Erzurumspor'un puanları 34. haftada eşit olursa küme düşen takımı üçlü averaj belirleyecek. Göztepe'yi 2 kez, Bursaspor'u ise 1 kez mağlup eden BB Erzurumspor, 9 puanla üçlü averajda lider durumda. Göztepe ile iki maçta berabere kalıp, BB Erzurumspor karşısından 1 galibiyet elde eden Bursaspor, 5 puanla 2. sırada bulunuyor. Yalnızca Bursaspor'dan 2 puan alabilen Göztepe ise üçlü averajda son sırada yer alıyor.



Erzurumspor: 9

Bursaspor: 5

Göztepe: 2

İKİLİ AVERAJLARDA KİMLER ÖNDE?

BB Erzurumspor, Göztepe'yi bu sezon her iki maçta da mağlup etti. Eğer BB Erzurumspor ve Göztepe lig sonunda küme düşme sınırında aynı puanda olursa kurtulan taraf BB Erzurumspor olacak.



Bursaspor ile BB Erzurumspor bu sezonki maçlarından 1'er galibiyet elde etti. İki takımın küme düşme sınırındaki puan eşitliği halinde genel averaja bakılacak. Genel averajda şu anda Erzurumspor -8, Bursaspor -10 averaja sahip.

Bursaspor ile Göztepe bu sezon iki maçta da 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında puan eşitliği halinde genel averaja bakılacak.

ÜÇ TAKIMIN BİRBİRLERİNE KARŞI MAÇ SONUÇLARI:

Göztepe 0-0 Bursaspor

Bursaspor 2-1 BB Erzurum

BB Erzurum 2-0 Bursaspor

BB Erzurum 2-1 Göztepe

Göztepe 0-1 BB Erzurum

Bursaspor 1-1 Göztepe

SİVAS'IN HEM DÜŞME HEM DE AVRUPA'YA GİTME İHTİMALİ VAR

İlginç durumdaki takımlardan biri, belki de birincisi Sivasspor. 38 puanda bulunan Yiğidoların, matematiksel olarak hem düşme hem de 6. olarak Avrupa Ligi'ne gitme şansı var.

Bursaspor, Göztepe'yi yener; Sivas da Ankaragücü deplasmanında kaybederse, son haftaya düşme ihtimaliyle girecekler. Eğer Sivas ekibi Ankara'dan 3 puanla dönerse, son hafta da Galatasaray'ı yenip bir anda Avrupa Ligi vizesi de alabilir.

