Küme düşme hattında son durum

Spor Toto Süper Lig'de 33 haftada 33 puan toplayan Osmanlıspor, ligde kalma hesapları yapıyor. Beşiktaş'a yenilen Osmanlıspor'un ligde kalması sadece kendisine bağlı değil.

Osmanlıspor, Akhisarspor'un bu akşam Kayserispor maçından 1 puan alması durumunda ligden düşen ekip olacak.

SON HAFTAYA KALABİLİR

Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor'un 36 puanda birleşmesi halinde 3'lü averajda üstün olan taraf Atiker Konyaspor olacağından Osmanlı'nın ligde kalıp kalmayacağı son hafta Akhisarspor ile oynayacağı mücadeleye bağlı.

Eğer Akhisarspor, Osmanlıspor ile en az berabere kalırsa ligde kalmayı garantileyecek ve düşen 3. takım Osmanlıspor olacak.

Ancak ikili averajda üstün olan Osmanlıspor maçı kazanırsa düşen takım Akhisarspor olacak.

AKHİSARSPOR'UN KALAN MAÇLARI (36)

Kayserispor - Akhisarspor

Akhisarspor - Osmanlıspor

OSMANLISPOR'UN KALAN MAÇLARI (33)

Akhisarspor - Osmanlıspor