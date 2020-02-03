Kupada çeyrek final maçları başlıyor

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1 Ersun Yanal oyuncularıyla toplantı yaptı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası "Mağlubiyetin sebebini herkes biliyor. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" diyerek oyuncularına moral verdi.

2 Mahkemeden Dorukhan'a ceza Dorukhan Toköz, eski kız arkadaşı Cansu Gezer ile mahkemelik oldu. Gezer'i tehdit eden 23 yaşındaki futbolcu, 4 ay yaklaşmama cezası aldı.

3 Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe otobüsünü taciz etti Trabzonspor maçı sonrası havaalanına doğru giden F.Bahçe kafilesini, bir grup taraftar taciz etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, arka koltuktaki taraftarın silah çektiğini iddia etti.

4 Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı Süper Lig'de şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Sivasspor ve F.Bahçe'nin kaybettiği haftada Başakşehir, G.Saray, Trabzonspor ve Beşiktaş kazanmayı başardı.

5 Super Bowl 2020'yi Kansas City Chiefs kazandı ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

6 Sivasspor, Gaziantep'ten 5 yedi Süper Lig'in 20. haftasında lider Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 gibi şok bir skorla mağlup oldu.

7 Galatasaray evinde rahat kazandı Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

8 Orgill penaltı noktasından kalkmadı Ankaragücü'nde Dever Orgill, Kasımpaşa ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı noktasına yattı ve bir süre kalkmadı.

9 Sparta Prag, Semih Kaya'yı bırakmadı Galatasaray'ın transferin son saatlerinde kadrosuna katmaya çalıştığı Semih Kaya'yı kulübü Sparta Prag'ın bırakmadığı ortaya çıktı.