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Kupada çeyrek final maçları başlıyor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Trabzonspor-Erzurumspor maçıyla başlayacak.

| Haber Merkezi
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Kupada çeyrek final maçları başlıyor

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi.

Yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya

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